Париж, 30 мая, 2024, 15:14 — ИА Регнум. Глава французской парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен раскритиковала президента Франции Эммануэля Макрона за желание втянуть страну в войну с Россией.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Мне начинает казаться, что Макрон хочет, чтобы Франция приняла полноценное участие в этой войне», — заявила французский политик к интервью Franceinfo.

Ле Пен отметила, что поднятый Макроном вопрос о возможности разрешить Украине бомбить французским оружием территорию России станет шагом к полноценному участию Парижа в конфликте. По её словам, подобного рода риторика создаёт опасность для французских граждан и ведёт к третьей мировой войне.

В свою очередь глава ультраправой французской партии выступила против всего, что может создать риск мирового конфликта. Она назвала необходимым диалог с Россией, потому что военной победы не будет.

Марин Ле Пен стала гостем программы радио Franceinfo 30 мая 2024 года. Французский политик ответила на вопросы ведущих Салхии Брахлии и Жерома Шапюи о выборах в Европарламент, подъёме ультраправых во Франции и ситуации вокруг Украины.

Как сообщало ИА Регнум, Макрон на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем 28 мая заявил, что Франция выступает за то, чтобы разрешить Украине наносить удары по военным объектам на территории России западным оружием.

Президент России Владимир Путин отметил, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчёт в том, с чем они играют. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что ответ России на удары по её территории знают президент и военные. Представитель Кремля подчеркнул, что принимаются соответствующие контрмеры.

Французский президент, как стало известно 30 мая, планирует создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину. К ней, по данным французских СМИ, могут присоединиться Великобритания, Эстония и Литва. Путин в этой связи предупредил, что ввод западными странами войск на Украину будет шагом к глобальному конфликту.