Днепропетровск, Украина, 30 мая, 2024, 02:24 — ИА Регнум. Взрыв произошёл в украинском городе Днепропетровске. Об этом 30 мая сообщил телеканал ТСН.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Уточнялось, что в городе слышны звуки взрывов, жителей Днепропетровска просят проследовать в укрытие. По данным онлайн-ресурса украинского министерства цифровой трансформации, в городе на момент взрывов действовал режим воздушной тревоги.

Через час после первых взрывов издание «Общественное» проинформировало о новой серии взрывов в городе, в небе над Днепропетровском зафиксировано появление беспилотников.

Подробности о возможных пострадавших или характере разрушений не приводятся. По состоянию на 02:15 мск воздушная тревога объявлена в 12 украинских регионах.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в городе Конотопе Сумской области прогремел взрыв на фоне действовавшей в регионе воздушной тревоги.

28 мая украинские СМИ распространили информацию о взрыве в Полтаве. На момент взрыва в регионе действовал режим воздушной тревоги.