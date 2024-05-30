Вашингтон, 31 мая, 2024, 02:27 — ИА Регнум. Предвыборный штаб действующего президента США Джозефа Байдена прокомментировал обвинительный приговор экс-главе Белого дома Дональду Трампу, напомнив о главенстве закона, и призвал американцев к бдительности. Соответствующее заявление опубликовано 30 мая пресс-секретарём штаба Байдена Майклом Тайлером.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп в Белом доме

«Сегодня в Нью-Йорке мы увидели, что никто не выше закона», — указано в заявлении Тайлера.

Пресс-секретарь подчеркнул, обвинительный приговор жюри присяжных «не меняет реальность, с которой сталкиваются американцы» и Трамп станет кандидатом в президенты от Республиканской партии и одновременно угрозой демократии. Тайлер уточнил, что единственный способ не пустить Трампа в Белый дом на сегодняшний день один, и он — у избирательной корзины.

«Он ведет кампанию мести и возмездия, обещает стать диктатором «с первого дня» и призывает к «ограничению» действия конституции для того, чтобы он мог заполучить власть», — написал в заявлении Тайлер и призвал граждан США быть бдительными и не допустить хаоса и политического насилия, которое ожидает страну в случае прихода Трампа к власти.

Ранее ИА Регнум сообщало, что экс-президент США Трамп признан виновным по делу о подлоге финансовой документации компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. Присяжные признали Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения. Политик своей вины не признал и заявил, что собирается обжаловать решение.

Трамп стал первым экс-президентом в истории США, которому предъявлено обвинение по уголовному делу.