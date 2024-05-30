Молдавия, 30 мая, 2024, 23:33 — ИА Регнум. Власти Молдавии и Украины достигли неофициального соглашения о сохранении транзита газа в Приднестровье после того, как истечёт срок контракта между российским «Газпромом» и украинским «Нафтогазом». Об этом заявил журналистам молдавский министр энергетики Виктор Парликов.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Мы не станем препятствовать этому транзиту, поскольку не хотим создавать кризис в регионе, тем более что этот кризис немедленно превратится в проблему для Молдавии», — пояснил он в интервью Bloomberg.

Вместе с тем глава ведомства подчеркнул, что Кишинёв не будет выступать в качестве гаранта ни по одному газовому контракту. Кроме того, по словам Парликова, остается открытым вопрос о распределении расходов за транзит газа в Приднестровье.

Он также допустил, что доставку российского газа в Приднестровскую Молдавскую Республику можно осуществлять через Турцию. При этом министр уточнил, что конструкция трубопровода не позволяет обойти Украину.

В публикации Bloomberg отмечается, что контракт на энергоснабжение с Молдавией является крупнейшим источником дохода Приднестровья.

Как сообщало ИА Регнум, в 2021 году Молдавия договорилась с «Газпромом» о продлении контракта на поставку российского газа при условии проведения аудита задолженности «Молдовагаз» в 2022 году. Российский газ направлялся в Приднестровье, а в остальной Молдавии использовали газ из накопленных запасов. По данным «Газпрома», долг «Молдовагаза» в 2021 году составил $433 млн, а с учётом просрочки платежей общая сумма достигала $709 млн.

2 октября 2023 года Виктор Парликов объявил, что Молдавия отказалась закупать газ у «Газпрома». Он добавил, что республика купила газ на европейском рынке и по более низкой цене.

29 октября глава «Нафтогаза» Алексей Чернышов отметил, что Украина не будет продлевать завершающийся в конце 2024 года договор о транзите российского газа в Европу и что транзит газа через страну прекратится. 4 марта украинский премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил, что Киев не планируют вести переговоры с Москвой о продлении этого договора.

Позднее глава «Оператора ГТС Украины» Дмитрий Липпа заявил, что Украина готова продолжать транзит российского газа в Европу до 2027 года, но это последний срок для отказа ЕС от российского топлива.