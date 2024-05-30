Москва, 30 мая, 2024, 17:33 — ИА Регнум. Героизм и сплочённость российского народа являются залогом всех побед. Об этом 30 мая заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград.

Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Он отметил, что нужно сказать самые большие и искренние слова благодарности и низко поклониться в ноги огромному коллективу, который называется «многонациональный народ России».

«Нет той награды, которой можно было бы наградить весь народ. Но именно его героизм, сплочённость вокруг Родины и её интересов — залог всех наших побед. Всей России и каждого из нас», — сказал глава государства.

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Как передавало ИА Регнум, 13 марта Путин заявил, что после начала специальной военной операции на Украине западные лидеры думали покончить с Россией, но они оказались бессильны перед единством российского народа, возможностями российской армии и устойчивостью финансово-экономической системы.

2 февраля Путин отметил, что уровень единения в России потрясает его. Единение гарантирует многонациональной, многоплановой, многоконфессиональной стране победу, подчеркнул он. По его словам, залог успеха и побед России заключается именно в сплочённости народа. Такая искренняя поддержка людей из разных регионов страны поистине бесценна, она укрепляет боевой дух военных, добавил Путин.