Москва, 13 марта, 2024, 06:26 — ИА Регнум. После начала специальной военной операции на Украине западные лидеры думали покончить с Россией, но они оказались бессильны перед единством российского народа, возможностями российской армии и устойчивостью финансово-экономической системы. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью телеведущему Дмитрию Киселёву для «России 1» и «РИА Новости».

Kremlin.ru Владимир Путин

«Отсюда и пошёл лозунг — нанести России стратегическое поражение на поле боя. Но позднее пришло осознание того, что это маловероятно, а ещё позже — что это невозможно. И пришло понимание, что вместо стратегического поражения они сталкиваются с бессилием, с которым столкнулись. Причём с бессилием, несмотря на то, что они полагались на мощь всесильных Соединённых Штатов», — заявил Путин.

По словам российского президента, часть западных элит не хотят иметь по соседству такую огромную страну, думая, что лучше было бы разделить её на части. После начала СВО страны Запада даже обрадовались якобы возможности покончить с Россией с помощью санкций, оружия и руками украинских националистов, добавил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, 2 февраля Владимир Путин заявил, что уровень единения в России потрясает его. Единение гарантирует стране победу, причём России многонациональной, многоплановой, многоконфессиональной. Об этом президент сказал в ходе беседы с участниками проекта «Всё для Победы!».

По его словам, залог успеха и побед России заключается именно в сплочённости народа. Такая искренняя поддержка людей из разных регионов страны поистине бесценна, она укрепляет боевой дух военных, добавил Путин.

13 марта в 10:00 мск на телеканале «Россия 1» выйдет в эфир большое интервью с Владимиром Путиным. Анонсировал его ведущий телепрограммы «Вести недели» Дмитрий Киселёв. Также интервью будет доступно на ресурсах «РИА Новости».