Тула, 2 февраля, 2024, 17:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время встречи с участниками проекта «Всё для Победы!» 2 февраля заявил о сплочённости российского народа. По мнению российского лидера, именно в этом залог успехов и побед страны.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Дело вот в этом факте единения и желании сделать всё для победы, для наших ребят, которые своей жизнью рискуют на передовой. Вот это главное, это то, что обеспечит нашу победу, сомнений в этом нет», — уверен он.

По слова главы государства, такая искренняя поддержка людей из разных регионов страны поистине бесценна, она укрепляет боевой дух военных.

«Они знают, что в них верят и ждут их с победой», — добавил президент.

Также он признался, что уровень единения в стране потрясает его. Единение гарантирует России победу, сказал президент.

В ходе встречи с участниками форума Путин также заявил, что, принимая решения по вопросам, связанным с Донбассом и Крымом, он опирался на настрой общества. Подавляющее большинство граждан России считает необходимой помощь Донбассу, подчеркнул президент.

В ноябре 2023 года, поздравляя граждан России с Днём народного единства, президент указал, что на всех переломных этапах истории страны именно единство становилось ключевым фактором.

Путин также отметил, что западные интервенты претендовали на завоевание языка, культуры России, на то, чтобы разрушить единство народа, Россия же и сейчас, как делала это и ранее, защищает свои морально-нравственные ценности, культуру, язык, помогая это сделать и жителям Новороссии.

Как передавало ИА Регнум, в 2023 году, поздравляя граждан страны с годовщиной возвращения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России, Владимир Путин заявил, что миллионы жителей этих регионов на референдуме 2022 года сделали свой выбор — быть со своим Отечеством. Это было выстраданное, осознанное, долгожданное и подлинно народное решение, отметил глава государства. Жителей этих регионов пытались запугать, отнять у них судьбу, культуру, традиции, родной язык, но не смогли сломить их волю, подчеркнул президент.