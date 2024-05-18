Москва, 18 мая, 2024, 14:59 — ИА Регнум. Острая фаза внешнеполитического противостояния России и Запада находится в полном разгаре. Об этом 18 мая в ходе выступления на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике заявил министр иностранных дел Росси Сергей Лавров.

Dominika Zarzycka/Global Look Press

«Острая фаза военно-политического противостояния с Западом продолжается и находится, если так можно сказать, в полном разгаре. Особое рвение наблюдаем в том, что касается антироссийской риторики среди наших европейских соседей», ― рассказал министр.

Глава внешнеполитического ведомства напомнил о заявлениях президента Франции Эммануэля Макрона, главы МИД Британии Дэвида Кемерона, главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля и других политиков о неизбежной войне с Россией.

Он добавил, что Запад использует миф о мнимой российской угрозе для наращивания гонки вооружений и уже начал обсуждать контуры нового европейского военного альянса, но уже с ядерной составляющей.

«Взята линия на восстановление численности и боеготовности армий европейских государств, перевод военно-промышленных комплексов стран НАТО в режим военного времени и начата работа, пока что мыслительная, над контурами формирования европейского военного альянса с ядерной составляющей», ― отметил Лавров.

Глава МИД уточнил, что преемственность внешнеполитического курса России будут обеспечивать, обращая внимание на основные цели, задачи и приоритеты.

«Работу мы ведём в непростых условиях, это можно даже подробно не объяснять, Запад во главе с Соединёнными Штатами не отказывается от провозглашенной им в том числе на доктринальном уровне официально цели нанесения России стратегического поражения, причём поражения в том числе и военного», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА Регнум, в конце марта Боррель заявил, что Евросоюз поддерживает Украину исключительно из собственных интересов. Как тогда пояснил глава европейской дипломатии, дело не в поддержке Украины потому, что европейцы любят украинский народ. Это также в интересах США в качестве глобального игрока, добавил он.

Лавров назвал эти высказывания главы европейской дипломатии чистосердечным признанием о том, что Европа воюет не за Украину, а против России.

Президент Франции Эммануэль Макрон на фоне провалов ВСУ с конца февраля неоднократно заявлял, что не исключает возможности отправки войск на Украину. По его словам, Париж сделает всё возможное, чтобы не допустить победы России в конфликте. При этом в мае на совместной пресс-конференции с председателем КНР Си Цзиньпином в Париже 6 мая французский лидер подчеркнул, что Франция не находится в состоянии войны с Россией.

Эксперты-политологи, порошенные ИА Регнум, заявили, что у западных оппонентов России нет реальных фактов, которые могли бы указывать на какие-либо злонамеренные действия российской стороны в мире, в том числе нацеленные против участников НАТО. Иначе эти факты немедленно бы предъявили и значительно усилили мощной пропагандой Запада.

Обозреватель сербского издания «Политика» Озрен Миланович 5 марта заявил, что власти Германии не скрывают, что ведут подготовку к войне с Россией.