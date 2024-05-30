Москва, 30 мая, 2024, 15:40 — ИА Регнум. В России стартовала социальная кампания «ПРОдвижение БЕЗопасности», цели которой — привлечь внимание к проблеме нарушения скоростного режима, сократить количество аварий и снизить смертность на дорогах. Проект реализуется по инициативе Госавтоинспекции МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

МИЦ «Известия»_Дмитрий Коротаев Генерал-майор полиции, заместитель начальника ГУОБДД МВД России Олег Понарьин

«В фокусе нового социального проекта — ответственность. Анализ данных о месте, времени и характере аварий показал, что избежать большого количества жертв можно, если водитель будет осознанно выбирать скорость, учитывая дорожную ситуацию. И задача новой кампании — убедить людей, что правильно и безопасно выбранная скорость движения — это инструмент спасения жизней, который находится у них в руках», — отметил генерал-майор полиции, заместитель начальника ГУОБДД МВД России Олег Понарьин, выступая в пресс-центре МИЦ «Известия».

Кампания пройдёт в 40 регионах и пройдёт с мая по ноябрь. По словам Понарьина, в основном проблема неправильного выбора скорости характерна на скоростных магистралях, а также в регионах с большой плотностью населения.

Особое внимание в рамках проекта уделят созданию условий, способствующих безопасному поведению на дороге несовершеннолетних. «Учитывая важность и своевременность социального проекта «ПРОдвижение БЕЗопасности», особое внимание уделяется работе с родителями, так как основные правила поведения детей закладываются семьей и пример поведения родителей на дороге является лучшей мерой профилактики детского дорожно-транспортного травматизма», — отметила заместитель директора департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения РФ Юлия Костыряченко.

МИЦ «Известия»_Дмитрий Коротаев Заместитель директора департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения РФ Юлия Костыряченко

Начальник отдела дорожной деятельности департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса России Дмитрий Сафонов отметил, что для того, чтобы обеспечить непреклонное движение к сохранению жизней людей, помимо уже проводимой работы и запланированных целей по обустройству самих автомобильных дорог, необходимо активно повышать информированность участников дорожного движения и стимулировать здравую оценку дорожной обстановки как неотъемлемую часть снижения дорожно-транспортного травматизма и тяжести его последствий.

МИЦ «Известия»_Дмитрий Коротаев Начальник отдела дорожной деятельности департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса России Дмитрий Сафонов

Как сообщало ИА Регнум, согласно указу президента России Владимира Путина, к 2030 году смертность на дорогах России должна уменьшиться в полтора раза по сравнению с уровнем 2023 года, а к 2036-му — в два раза.