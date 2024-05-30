Москва, 30 мая, 2024, 15:19 — ИА Регнум. Похороны актрисы и народной артистки России Анастасии Заворотнюк могут пройти на Анкудиновском кладбище в Новой Москве. Там находится родовое захоронение. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на окружение актрисы.

Anatoly Lomokhov/Global Look Press

По данным канала, сейчас старшие дети Заворотнюк — 23-летний Майкл и 28-летняя Анна Стрюковы — находятся в подмосковном доме актрисы в Крёкшино. Там она провела последние годы. Организацией похорон занимается сын.

Предварительно, отпевание может пройти в храме Воздвижения Честного Креста Господня в том же посёлке. Похоронить актрису могут на Анкудиновском кладбище. Там в 2014-м году прошли похороны её отца — режиссёра Юрия Заворотнюка. Рядом покоятся брат Заворотнюк Святослав и его жена Надежда.

Как сообщало ИА Регнум, актриса Анастасия Заворотнюк скончалась в ночь на 30 мая после продолжительной и тяжёлой болезни в возрасте 53 лет. Летом 2019 года появились сообщения о том, что у актрисы диагностировали серьёзную опухоль головного мозга, глиобластому.

Актриса стала известна после телесериала «Моя прекрасная няня» (2004-2009), в котором исполнила роль Вики Прутковской. Также среди её наиболее ярких работ фильм «Код апокалипсиса» (2007), где она сыграла спецагента, который борется с международным терроризмом.