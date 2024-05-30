Минеральные Воды, Ставропольский край, 30 мая, 2024, 12:47 — ИА Регнум. Следовавший из Санкт-Петербурга в Сочи пассажирский самолёт аварийно сел в аэропорту Минеральных Вод. Об этом 30 мая сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

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«Пассажирский самолёт совершил аварийную посадку в Минеральных Водах», — говорится в сообщении.

Уточняется, что у следовавшего рейсом Санкт-Петербург — Сочи воздушного судна произошла утечка топлива и в данный момент его обследуют специалисты.

Как сообщало ИА Регнум, 16 мая летевший из Петербурга в Уфу пассажирский самолёт из-за срабатывания датчика пожарной сигнализации вынужденно сел в аэропорту Кирова. Приземление прошло благополучно, на борту воздушного судна находились 83 пассажира и члены экипажа.

Самолёт А-321 авиакомпании Nordwind, следовавший рейсом Москва — Оренбург, 6 мая подал сигнал тревоги и вернулся в аэропорт Шереметьево. Экипаж принял решение вернуться в воздушную гавань вылета из-за разгерметизации кабины, посадка прошла успешно.

В Казани 28 марта самолёт, летевший из Уфы в Ярославль, совершил вынужденную посадку. На его борту находились 25 пассажиров и три члена экипажа, никто из них не пострадал.