Москва, 6 мая, 2024, 15:09 — ИА Регнум. Пассажирский самолёт А-321авиакомпании Nordwind Москва — Оренбург подал сигнал тревоги и взял курс обратно в аэропорт Шереметьево из-за разгерметизации кабины пилотов, сообщили в экстренных службах.

Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

По данным табло аэропорта, по состоянию на 15:10 мск борт приземлился.

Ранее в этот день стало известно, что самолёт подал сигнал тревоги. Затем некоторые СМИ писали, что борт пропал с радара сервиса по отслеживанию авиаперелётов Flightradar. Однако вскоре самолёт снова начал отражаться на картах. Согласно данным сервиса, борт взял обратный курс на Шереметьево и возвращался на низкой высоте — порядка 1700 м.