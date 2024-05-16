Киров, 16 мая, 2024, 14:59 — ИА Регнум. Направлявшийся из Санкт-Петербурга в Уфу пассажирский самолёт по техническим причинам сел в Кирове. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

Илья Наймушин / РИА Новости

«Посадка прошла благополучно. Все пассажиры сошли с борта и размещены в здании аэровокзала. Все они обеспечены питьевой водой, им будет предоставлено питание», — проинформировали власти.

По имеющимся данным, рейс авиакомпании «Россия» совершил вынужденную посадку в 09:52 в аэропорту Победилово. На борту находились 83 пассажира и члены экипажа. Причиной посадки стало срабатывание датчика пожарной сигнализации, доложили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Самолёт повреждений не получили, однако для последующего вылета решили предоставить другой борт. Из-за позднего прибытия воздушного судна из другого рейса вылет перенесли с 13:35 ориентировочно до 19:20 (по местному времени). В прокуратуре добавили, что на рейс зарегистрировались 92 пассажира. Для них заработала мобильная приёмная. В аэропорт выехал заместитель уфимского транспортного прокурора.

Как сообщало ИА Регнум, 6 мая пассажирский самолёт А-321авиакомпании Nordwind Москва — Оренбург подал сигнал тревоги и вернулся в Шереметьево. Пилоты приняли решение о возвращении в аэропорт вылета после разгерметизации кабины и успешно посадили борт в столичном аэропорту.

Вынужденную посадку в Казани совершил лайнер из-за трещины в лобовом стекле. 28 марта самолёт следовал из Уфы в Ярославль. На борту находились 25 пассажиров и три члена экипажа, никто не пострадал.

Зимой пассажирский самолёт, выполняющий рейс Москва — Санкт-Петербург, запросил аварийную посадку. После взлёта экипаж доложил о срабатывании датчика неисправности двигателя и принял решение возвращаться в один из столичных аэропортов. В результате он благополучно приземлился в Шереметьево.