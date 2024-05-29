Москва, 29 мая, 2024, 14:40 — ИА Регнум. 28 мая на Российском Интернет Форуме прошла дискуссия «История неуспеха: почему блогеры выгорают и как этого избежать». Блогеры Алексей Столяров и Леша Янгер, журналист Мадонна Мур, психолог Анетта Орлова и директор департамента по работе с сообществами VK Мария Воробьёва обсудили тему потери мотивации у работников креативных индустрий, способы преодоления выгорания, а также разобрали результаты исследования причин выгорания у авторов контентных платформ.

По данным исследования, почти половинаавторов испытывают хотя бы один из симптомов выгорания: раздражение, разочарование или подавленность. Блогеры периодически чувствуют истощение энергии, становятся негативными или замечают, что работают не так эффективно, как раньше. Проблема заключается и в том, что выгорание может возвращаться к блогеру, который смог его преодолеть. Только треть авторов никогда не испытывали симптомов выгорания.

«Креаторы — это люди, к которым общество предъявляет очень высокие требования. Они постоянно генерируют уникальный контент, борются за внимание аудитории. Это сложный процесс, и в совокупности с работой в режиме многозадачности и высоким уровнем неопределенности он приводит к выгоранию. Когда отсутствует четкая граница между ролью блогера и жизнью за пределами работы, профессиональная функция начинает просто поглощать человека», — отметила экзистенциальный психолог и автор книг по психологии Анетта Орлова.

Эксперты объяснили, что выгорание — серьёзная проблема среди блогеров, которая формируется из совокупности факторов. Чаще всего авторы испытывают симптомы выгорания из-за того, что блог не раскручивается и не становится популярным. Помимо этого, блогеров беспокоит, когда активность подписчиков падает.

«Если вы начинаете уставать, меняйте формат: однотипная работа надоедает. При этом не обязательно уходить из профессии — когда я запускаю медиапроект на новую тему, я остаюсь журналистом. Новые подходы, в том числе к своей роли в проекте, помогают избежать выгорания. Например, я долго училась делегировать — креатору очень сложно доверить кому-то реализацию идеи. Но когда это сделано, вы освобождаете время для того, чтобы пробовать что-то новое», — указалажурналист Мадонна Мур.

Справиться с выгоранием помогают поддержка близких, увлечения, качественный отдых: 49% блогеров справляются с потерей мотивации, общаясь с друзьями и семьей, 42% — уделяя время любимым хобби. Важную роль играет и поддержка со стороны площадки и комьюнити:51% авторов хотят получать от контент-платформы идеи и подсказки, 34% нуждаются в общении с ее представителями, 21% — в общении с другими блогерами.

«Я веду блог более 10 лет, и не считаю, что выгорел. Но я менял тематику — сегодня я рассказываю о путешествиях, не о спорте. Кроме того, с годами мне стало легче принимать мысль, что иногда нам нужен отдых. Это сказывается и на моей жизни: я стараюсь проводить время с семьей, развиваться. Это влияет и на отношения с командой: например, иногда я допускаю перенос сроков. Но только в том случае, если человек остается вовлеченным, сильным исполнителем. А когда команда устает, я отправляю ее в отпуск — у нас было уже несколько совместных выездов», — отметил фитнес-блогер, основатель агентства EASYAGENCY Алексей Столяров.

В свою очередь Лёша Янгер рассказал, что прошёл через период, когда более полугода ничего не снимал и никак не вёл социальные сети. По его словам, в то время ун его возникло ощущение, что контент больше не соответствует размеру аудитории и надо срочно придумать что-то новое. Справиться с кризисом помогло окружение, разный опыт, общение с другими блогерами.

«Результаты нашего исследования и мировая тенденция показали, что выгорание — это серьезная проблема среди блогеров. Наша задача — создать условия, в которых авторы смогут эффективно работать и развиваться, при этом поддерживая свое эмоциональное и физическое здоровье. VK постоянно работает с блогерами: поддерживает сообщество и создает различные инструменты для того, чтобы каждый автор мог полноценно реализовать свой креативный потенциал. Год назад, например, мы запустили Акселератор сообществ VK, в котором уже почти 10 тысяч авторов.Это закрытый клуб для администраторов пабликов соцсети ВКонтакте, каналов Дзена и групп в Одноклассниках. В рамках проекта VK проводит марафоны, нетворкинг-сессии, групповые звонки, челленджи, вебинары и встречи в офлайне», —добавила директор департамента по работе с сообществами VKМария Воробьева.