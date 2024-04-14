Леверкузен, Германия, 14 апреля, 2024, 21:02 — ИА Регнум. Леверкузенский «Байер» в матче 29-го тура первенства Германии по футболу на своём поле со счётом 5:0 разгромил «Вердер» из Бремена и впервые в истории стал чемпионом страны.

Global Look Press

Три гола в этом матче забил за «Байер» Флориан Вирц, также по одному разу отличились Виктор Бонифас и Гранит Джака.

После этой победы «Байер» за пять туров до конца турнира оторвался от мюнхенской «Баварии» на 16 очков и стал недостижимым для соперников.

В течение последних 11 сезонов чемпионом Германии неизменно становилась «Бавария».

Леверкузенский футбольный клуб был основан в 1904 году. «Байер» пять раз занимал второе место в чемпионате, по одному разу выигрывал Кубок Германии и Кубок УЕФА, а также однажды играл в финале Лиги чемпионов.

Как передавало ИА Регнум, руководители «Баварии» ранее сообщили, что главный тренер команды Томас Тухель покинет её по окончании нынешнего сезона. По одной из версий, новым наставником мюнхенской команды станет бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинеддин Зидан.