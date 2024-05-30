Нью-Йорк, США, 30 мая, 2024, 05:04 — ИА Регнум. На суде в Нью-Йорке по делу экс-президента США Дональда Трампа присяжные разошлись без вынесения вердикта. Об этом 29 мая сообщил телеканал NBC.

Иван Шилов ИА Регнум Трамп, Trump Tower

Судебное заседание с участием жюри присяжных по делу Трампа о фальсификации документации при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс состоялось в Нью-Йорке. Отмечается, что присяжные совещались несколько часов, но так и не смогли вынести окончательное решение. Определение виновности экс-главы Белого дома продолжится 30 мая с 09:30 по времени Нью-Йорка (16:30 мск).

Личности всех 12 присяжных держатся в строгом секрете. Им запрещено посещать интернет-сайты, искать дополнительную информацию по делу в Сети, читать новости о судебном разбирательстве в газетах и смотреть по телевизору. Судья дополнительно попросил присяжных ни с кем не обсуждать детали дела и не давать информацию за вознаграждение.

Жюри присяжных предстоит определить, по каким из 34 пунктов обвинения Трампа надо осудить. Сам политик отвергает все предъявленные ему обвинения.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в апреле текущего года в Нью-Йорке начались слушания по делу, в котором экс-президента США Трампа обвиняют в тайной выплате 130 тыс. долларов порноактрисе Сторми Дэниэлс за молчание о связи, которая якобы была между ними, а также по делу о фальсификации деловой документации.

Если экс-президента США признают виновным по всем пунктам, общий срок может составить 136 лет.