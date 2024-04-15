Нью-Йорк, США, 15 апреля, 2024, 20:39 — ИА Регнум. В Нью-Йорке 15 апреля началось судебное заседание по делу, в котором экс-президента США Дональда Трампа обвиняют в тайной выплате $130 тыс. порноактрисе Сторми Дэниэлс за молчание о связи, которая якобы была между ними, а также по делу о фальсификации деловой документации. Об этом сообщил телеканал CNN.

IMAGO/hoo-me.com/MediaPunch /www. imago-images.de / Global Look Press Дональд Трамп

«Это исторический день в Нью-Йорке, когда начинается первый уголовный процесс над бывшим президентом и предполагаемым кандидатом в президенты», — отметили на телеканале.

Всего против Трампа выдвинули обвинения по 34 пунктам, по каждому из которых бывшему президенту грозит лишение свободы на срок до четырёх лет. Если его признают виновным по всем пунктам, общий срок может составить 136 лет.

Американский журналист Такер Карлсон в феврале назвал смехотворными все обвинения, которые выдвигают против Трампа.

5 апреля Трампа арестовали в офисе окружного прокурора Манхэттена, где взяли у него отпечатки пальцев и предъявили обвинения. Он отказался признать себя виновны. Экс-президента освободили из-под ареста в тот же день.