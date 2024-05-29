Москва, 29 мая, 2024, 18:26 — ИА Регнум. 41-летняя россиянка Ася Радуга обратилась в полицию с жалобой на сотрудников аэропорта Шереметьево, из-за которых не смогла попасть на самолет до Кемерова. Женщину не пропустили в зону вылета из-за бутылки со святой водой.

Известия/Алексей Майшев

Кемеровчанке предложили оплатить провоз багажа. В итоге улететь у неё получилось только с третьей попытки. Инцидент произошел в аэропорту Шереметьево в воскресенье, 27 мая.

Ася Радуга возвращалась в родной Кузбасс из Москвы после паломнической поездки в Покровский монастырь к мощам святой Матроны. По словам Радуги, она прибыла в аэропорт заблаговременно. Но улететь не смогла — её не пропустили в зону вылета с маленькой бутылочкой воды.

«Меня не пустили на рейс в связи с тем, что у меня маленькая бутылочка воды была, — рассказала женщина ИА Регнум. — Это была святая вода из храма, где хранятся мощи Матроны Московской. Вот, они сказали, либо выпейте, либо вылейте, либо купите на неё багаж, либо в камеру хранения сдайте. И мы минут 40 вот так с ними тягались. Да как так?! Как такое быть может?! Это же не кислота, это же святая вода».

Спустя сорок минут препирательств Ася согласилась выпить святую воду. Но после этого ей предложили пройти в комнату досмотра, а её вещи и верхнюю одежду заново отправили на ленту интроскопа. Лишь после тщательного досмотра Радугу наконец допустили на рейс.

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«Говорит, бегите до самолета быстрее. Я побежала (к своему выходу. — Прим. ред.), а самолёт улетел», — рассказала паломница.

После этого Ася обратилась к православной организации, которая помогала ей совершить паломничество к мощам святой Матроны. Женщине помогли: оплатили гостиницу и купили билет с вылетом на следующий день.

«Мне купили билет обратно, но уже с багажом, оплатив 9500 примерно. Меня на рейс также не допустили в связи с тем, что багаж якобы был плёнкой не упакован», — рассказывает паломница.

По её словам, она ещё заранее уточняла у сотрудников авиакомпании, нужно ли её сумку упаковывать в пленку. Ей якобы сказали, что не обязательно. Но при регистрации на рейс вновь возникли проблемы.

«Она (сотрудница «Победы») говорит: «Мы не будем принимать». Я ей говорю: «Давайте тогда я сейчас быстро замотаю». Она: «Нет, к этому надо готовиться». И всё. Не допустила меня на самолёт. Вот так на два рейса меня не допустили», — рассказала пассажирка.

Дома женщину между тем ждал парализованный муж. Несколько лет назад он перенес инсульт. После этого начались проблемы. Банк ради погашения кредита хочет продать квартиру Аси и её мужа. Женщина как может сопротивляется, но получается плохо. Именно из-за груза всех этих проблем она и решила поехать в Москву — к мощам святой Матроны.

«Дома у меня инвалид первой категории, лежачий человек. И кошка. Я это объяснила всем, и в полицию обращалась. Мне ничем не помогли. Претензию они также отказались принимать. Поэтому она будет послана заказным письмом. Дальше будем судиться», — говорит незадачливая пассажирка.

ИА Регнум обратилось за комментариями к представителям аэропорта Шереметьево и авиакомпании «Победа». На момент публикации ответы получены не были.