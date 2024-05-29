Москва, 29 мая, 2024, 09:13 — ИА Регнум. Активисты провели пикет возле посольства Украины в Риме. Они потребовали прекратить пытки российского военнослужащего Дениса Резникова, попавшего плен ВСУ. Об этом 29 мая сообщила донецкая правозащитница Ирина Вихорева.

Станислав Красильников/РИА Новости

Активисты заявили, что 3 мая планировали передать сведения о ситуации с российским военнопленным украинским дипломатам, сообщил aif.ru.

Вихорева сообщила, что полиция пообещала помочь, но позже заявила, что передать петицию не получится: в посольстве отказались принять документ.

Как сообщало ИА Регнум, Резников работал в Донецке, а в 2022 году ушёл на фронт в качестве добровольца. Спустя полтора года он попал в украинский плен, где над ним издевались, шантажируя его дочь. Украинские силовики требовали от женщины фотографировать военные объекты, обещая, что перестанут издеваться над её отцом. В итоге дочь Резникова решила обратиться за помощью к правозащитникам.

Вихорева рассказала, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запустил процесс по делу о пытках российского военного Дениса Резникова. Она уточнила, что ответ из суда правозащитники получили на днях. При этом представители ЕСПЧ ещё не уведомили правительство Украины об этой мере.

Она отметила, что для расследования в ЕСПЧ необходимо предоставить дополнительные документы до конца июня, их сбором и подготовкой сейчас занимается адвокат.