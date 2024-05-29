Москва, 29 мая, 2024, 15:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении максимального лимита в 100 тыс. рублей на разовые банковские переводы без открытия счёта, говорится в документе, опубликованном 29 мая на портале правовой информации.

Мария Девахина /РИА Новости

Также корреспондирующие изменения по повышению суммы максимального остатка денежных средств на неперсонифицированном электронном средстве платежа с 60 тыс. до 100 тыс. рублей вносятся также в закон «О национальной платежной системе».

Закон был разработан с целью снижения рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, обусловленных отсутствием максимальной суммы переводов для физлиц без открытия банковского счёта с применением упрощённой идентификации.

Закон вступает в силу по истечении 365 дней со дня официального опубликования. Это обусловлено необходимостью перестройки кредитными организациями процессов проведения идентификации, изменения внутренних процедур и правил внутреннего контроля.

До подписания закона при денежных переводах, включая электронные, на сумму свыше 15 тыс. рублей проводилась упрощённая идентификация клиента-физлица, для которой достаточно представить банку свои паспортные данные. Это создавало дополнительные риски совершения непрозрачных операций в этой сфере. При этом максимальная сумма подобных переводов не была ограничена.

Как передавало ИА Регнум, законопроект о введении лимита на переводы без открытия счёта был принят Госдумой в первом чтении в феврале. По словам директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексея Зубца, вводимые ограничения помогут бороться с уходом от налогообложения, а также спонсированием диверсионной и террористической деятельности.

Экономист Зубец отметил, что ограничение нужно было ввести уже давно. Во время спецоперации на Украине эта мера приобрела особую актуальность. Она также позволит бороться с попытками безответственных граждан избежать налогообложения.

При этом эксперт признал, что мера отрицательно повлияет на свободное обращение с финансами. С одной стороны, гражданину станет сложнее перевести деньги. Вместе с тем законопослушные граждане — физлица и юрлица — обычно используют переводы со счёта на счёт.