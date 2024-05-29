Москва, 29 мая, 2024, 15:05 — ИА Регнум. В Москве с 22 июня 2024 года будет временно закрыт участок «Деловой центр» — «Шелепиха» — «Хорошёвская» Большой кольцевой линии (БКЛ). Это необходимо для интеграции в Рублёво-Архангельскую линию метро. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

Дарья Драй ИА Регнум

Отмечается, что откроется участок уже в составе новой линии.

«Сейчас начинается интеграция участка в перспективную линию — для этого построят соединение новых тоннелей с действующими. Это потребует модернизации тоннелей и замены инженерных систем. Строительные работы не позволяют продолжать движение поездов по требованиям безопасности. Безопасность пассажиров — приоритет для нас», — отметили в пресс-службе ведомства.

В качестве альтернативы пассажирам предлагают рассмотреть поездки через Филёвскую и Солнцевскую линии, а также через МЦД-1 и МЦД-4. До «Шелепихи» можно построить маршрут через МЦД-1. Также до указанных станций можно доехать по МЦК.

В департаменте добавили, что для удобства пассажиров скоро откроют новый вестибюль на МЦК «Москва-Сити». Также наземный транспорт через «Шелепиху» станет ходить чаще.

Как сообщало ИА Регнум, 15 мая исполнилось 89 лет со дня открытия первой ветки Московского метрополитена. В этот день мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, что в ближайшие годы в Москве заработают ещё три линии — Троицкая, Рублёво-Архангельская и Бирюлёвская.

С открытием Рублёво-Архангельской линии появятся новые транспортные связи на северо-западе Москве. Жители смогут экономить до 30 минут при поездках в центр города и до 50 минут при поездках до делового центра «Москва-Сити». Также открытие новой линии позволит на 10% разгрузить Таганско-Краснопресненскую и Арбатско-Покровскую линии метро.