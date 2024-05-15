Москва, 15 мая, 2024, 11:12 — ИА Регнум. Сегодня, 15 мая, исполнилось 89 лет со дня открытия первой ветки московского метрополитена. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

Градоначальник напомнил, что первая линия столичного метро проходила от станции «Сокольники» до «Парка культуры» с ответвлением от «Охотного ряда» до «Смоленской».

«Сегодня в метро, включая Московское центральное кольцо, 294 станции. Средний возраст вагонов — около 12 лет, мы обновили 74 процента парка», — отметил Собянин.

Помимо строительства новых станций на действующих ветках подземки, в ближайшие годы в Москве заработают ещё три линии — Троицкая, Рублево-Архангельская и Бирюлевская.

«Метро давно перестало быть просто транспортом — это неотъемлемая часть городской жизни, где ежедневно происходят добрые истории», — подчеркнул мэр. Так, к 90-летию столичный метрополитен готовит книгу с рассказами пассажиров. Прислать свою историю, связанную с подземкой, можно до 15 января 2025 года.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Собянин рассказал о том, что московский метрополитен становится современнее и комфортнее. В этом, в том числе, помогают бесстыковые пути. На сегодняшний день их общая длина составляет 365 км. Мэр подчеркнул, что поездки по таким путям становятся для пассажиров более комфортными, поскольку они снижают вибрацию и вагоны едут по рельсам тише и мягче. Есть ещё одно преимущество ― из-за снижения вибрации колёса вагонов и сами пути меньше изнашиваются, траты на ремонт сокращаются.