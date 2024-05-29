Москва, 29 мая, 2024, 14:27 — ИА Регнум. Советский и российский актёр Валерий Фролов ушёл из жизни в возрасте 76 лет. Об этом 29 мая сообщил портал kino-teatr.ru.

Кадр из т/с «Горыныч и Виктория». Реж. Владимир Грамматиков. 2005. Россия Актёр Валерий Фролов в роли Василия Васильевича

По данным источника, Фролов скончался ещё 7 мая, однако информация об этом появилась только сегодня. Причины смерти актёра не уточняются.

Фролов родился 17 февраля 1948 года в городе Шахты в Ростовской области. Первую роль — чеховского Ваньки Жукова — сыграл ещё в первом классе, а затем посещал театральный кружок и играл в самодеятельных спектаклях. В 1972 году окончил ГИТИС.

Актёр служил в Ногинском областном театре, Московском областном театре имени Островского и Театре-студии «Драматург». На экране впервые появился в 1977 году в фильме-спектакле «Любовь Яровая». В общей сложности снялся в более чем 20 фильмах и сериалах, в том числе в сериале «Следствие ведут знатоки» (1971–2003) и фильме «Кин-дза-дза» (1986).