Москва, 29 мая, 2024, 12:35 — ИА Регнум. Москва проводит страховочные работы по обеспечению экспорта на фоне возможного торгового эмбарго со стороны США. Об этом заявил в беседе с журналистами замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

Владимир Гердо/ТАСС

По его словам, российский бизнес хорошо понимает, что с США невозможно договориться в любых звеньях. Об этом, как подчеркнул Рябков, свидетельствуют и решения, противоречащие любым рыночным практикам.

«Исходя из этого мы осуществляем определенную страховочную работу и подготовку к тому, чтобы наши экспортные возможности не сужались, находились альтернативные рынки для сбыта продукции», — сказал замминистра журналистам.

28 мая заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх не исключил введения полного эмбарго на российские товары. Он отметил, что сам не считает эту идею хорошей.

Как сообщало ИА Регнум, на угрозы американских властей ввести всеобъемлющее эмбарго на торговлю с Россией ответил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Дипломат заявил, что власти США публично показали свою готовность уничтожить устоявшиеся экономические связи с Россией. С февраля 2022 года США ввели более 4,5 тысячи санкций против физических и юридических лиц по всему миру, добавил Антонов. По его словам, от подобных шагов Вашингтона страдают крупные корпорации, малый и средний бизнес, а также национальные хозяйства развивающихся государств.

Дипломат отметил, что подобные шаги провоцируют Россию и другие страны на ответные меры, что лишь увеличивает конфликтный потенциал в мировой торговле.

24 мая президент России Владимир Путин отмечал, что страна благодаря санкциям быстрыми темпами восстанавливает утраченные компетенции в области высоких технологий и создаёт новые. Он напомнил, что в отношении страны было введено больше рестрикций, чем в отношении какого-либо другого государства.