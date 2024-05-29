Вашингтон, 29 мая, 2024, 06:37 — ИА Регнум. Власти США публично показали свою готовность уничтожить устоявшиеся экономические связи с Россией, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Так дипломат ответил на угрозы американских властей ввести всеобъемлющее эмбарго на торговлю с РФ.

«По сути, Америка публично расписывается в готовности развалить до основания устоявшиеся глобальные экономические связи», — отметил он в комментарии, текст которого опубликовали в Telegram-канале российской дипломатической миссии.

Антонов напомнил, что с февраля 2022 года США ввели более 4,5 тысячи санкций против физических и юридических лиц по всему миру. Посол подчеркнул, что от подобных шагов Вашингтона страдают крупные корпорации, малый и средний бизнес, а также национальные хозяйства развивающихся государств.

Кроме того, дипломат указал, что своими действиями США провоцируют Россию и другие страны на ответные меры. По его мнению, такая ситуация лишь увеличивает конфликтный потенциал в мировой торговле.

Антонов выразил уверенность, что российскую экономику не сломают никакие санкции или эмбарго и ничто не заставит Россию свернуть с её пути. Посол пояснил, что РФ продолжает наращивать социально-экономический и промышленный потенциал.

Дипломат также предупредил, что санкции нанесут больший ущерб самим США и их марионеткам.

Как сообщало ИА Регнум, 24 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия благодаря санкциям быстрыми темпами восстанавливает утраченные компетенции в области высоких технологий и создаёт новые. Он напомнил, что в отношении страны было введено больше рестрикций, чем в отношении какого-либо другого государства.

Члены «Большой семёрки» (G7) 25 мая пообещали продолжать санкционное давление на Россию, включая сферу доходов от продажи энергоресурсов. 27 мая главы МИД стран ЕС утвердили новый режим санкций против России из-за якобы нарушений прав человека.

28 мая стало известно, что ФРГ и Чехия призвали Евросоюз создать рабочую группу по вопросу возможного отказа от импорта газа, нефти и ядерных материалов из РФ.