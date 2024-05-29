Москва, 29 мая, 2024, 11:42 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении АО «Уральская сталь» из-за повышения цен на рынке мостостали, сообщили в пресс-службе.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Анализ показателей хозяйственной деятельности организации показал, что в условиях снижения себестоимости компания увеличила цену на две марки стали — 10ХСНД и 15ХСНД, применяемые в строительстве мостов. С февраля по июнь 2022 года рост составил более чем 70%», — заявили в ведомстве.

По данным ФАС, компания занимает доминирующее положение на рынке. Возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении организации. Если её вина подтвердится, компания заплатит штраф в соответствии с КоАП РФ.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле ФАС России предостерегла производителей стройматериалов от необоснованного повышения цен на фоне паводков в регионах страны. Ведомство напомнило о необходимости соблюдать принципы ответственного ценообразования на стройматериалы. Производителям направили соответствующие письма.

В том же месяце из-за монопольно высоких цен на школьные учебники ФАС возбудила дело в отношении издательства «Просвещение». Речь шла об учебных материалах по истории, биологии и русскому языку. В ведомстве подчеркнули, что издательство занимает доминирующее положение на рынках школьных учебников.