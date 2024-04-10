Москва, 10 апреля, 2024, 10:47 — ИА Регнум. В отношении издательства «Просвещение» возбуждено дело из-за того, что выявлены признаки установления монопольно высоких цен на школьные учебники. Об этом 10 апреля сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

ФАС

«ФАС России проанализировала доходы и расходы издательства, финансовые результаты, цены и объёмы реализованных учебников и выявила признаки установления издательством монопольно высоких цен на учебники по истории, биологии и русскому языку», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ФАС возбудила в отношении издательства дело о нарушении антимонопольного законодательства.

В ведомстве подчеркнули, что издательство занимает доминирующее положение на рынках школьных учебников. В случае признания нарушения организации грозит штраф в соответствии с КоАП РФ.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2023 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая на пленарном заседании палаты, поручила подготовить запрос в ФАС в связи с резким повышением цен на учебники и монополией издательства «Просвещение».

«На каком основании издательство «Просвещение» так резко повысило цены на учебники? Почему у нас монополия на издание учебников? Может быть, поэтому цены растут?» — спросила тогда спикер Совфеда.