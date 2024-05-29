Пхеньян, 29 мая, 2024, 07:23 — ИА Регнум. Северная Корея обладает достаточной военной мощью, чтобы удержать США от вмешательства в случае конфликта с Южной Кореей. Такое заявление сделал 28 мая лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе визита в Академию национальной обороны, передаёт Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

Иван Шилов ИА Регнум Ким Чен Ын в России

«Наши вооруженные силы обладают реальной военной мощью, способной удержать США от военного вмешательства в случае кризиса на Корейском полуострове, а также имеют подавляющую силу, способную на начальном этапе операции разрушить основные наступательные силы, инфраструктуру и командные системы южнокорейской марионеточной армии», — подчеркнул Ким Чен Ын.

Лидер КНДР указал, что сегодняшняя ситуация требует и дальше всесторонне укреплять подавляющую силу сдерживания войны и постоянно наращивать мощь вооружённых сил страны. Ким Чен Ын указал, что конечной целью для КНДР является обладание «самой могущественной в мире стратегической мощью и беспрецедентной силой», которая необходима для защиты безопасности, достоинства и суверенитета государства.

Ким Чен Ын выступил в ходе визита в Академию национальной обороны КНДР, которая отмечает 60-летие своего основания. Он поздравил учёных, техников, рабочих и руководящих работников академии, что внесли вклад в укрепление «мощи и достоинства» Северной Кореи и построили «надёжную основу» боеспособности ВС КНДР.

Ранее ИА Регнум сообщало, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 14 мая посетил предприятия ВПК, его ознакомили с тактической ракетной системой, которую планируется поставить на вооружение западной оперативной группы Корейской народной армии.

Северокорейский лидер дал положительную оценку работе предприятий ВПК. Он заявил о необходимости выполнения плана военного производства на 2024 год для достижения «радикального перелома в подготовке армии к войне».

Главное управление ракетостроения Северной Кореи 17 мая провело испытательный запуск тактической баллистической ракеты, оснащённой новой системой наведения. При проведении испытаний ракеты присутствовал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, который высоко оценил профильную оборонную научно-техническую группу.