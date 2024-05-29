Штат Огайо, США, 29 мая, 2024, 04:59 — ИА Регнум. Как минимум семь человек пострадали и один пропал без вести в результате взрыва в 13-этажном здании, где расположен Chase Bank в американском штате Огайо. Об этом 28 мая сообщают Associated Press и NBC News со ссылкой на местных властей.

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Взрыв прогремел в центре города Янгстаун в Огайо в здании, где расположены Chase Bank и несколько квартир. При взрыве получил повреждения первый этаж, где находится банк. Семеро пострадавших в результате взрыва доставлены в городскую больницу. Уточняется, что один человек находится в критическом состоянии.

В Агентстве по чрезвычайным ситуациям округа Махонинг отметили, что произошел взрыв газа, в целом ситуация «нестабильная, но под контролем». Очевидцы ЧП рассказали, что перед взрывом чувствовался сильный запах газа, взрывом разрушило лестницу, и людям пришлось прыгать из окна, чтобы выбраться из здания. Жителей квартир, расположенных над банком, эвакуировали. Специалисты проводят обследование здания, чтобы определить ущерб, нанесённый взрывом.

Ранее ИА Регнум сообщало, что после взрыва газа в семиквартирном жилом двухэтажном доме в городе Боровичи (Новгородская область) частично обрушилась кровля дома, два человека пострадали.

В Ростовской области 13 мая в результате взрыва газа произошло разрушение частного жилого дома в посёлке Лиховском. В результате пострадали два человека, их госпитализировали с ожогами.