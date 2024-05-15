Боровичи, Новгородская область, 15 мая, 2024, 08:56 — ИА Регнум. После взрыва газа в двухэтажном доме в городе Боровичи (Новгородская область) частично обрушилась кровля дома, два человека пострадали, сообщили 15 мая в пресс-службе регионального управления МЧС.

МЧС Новгородской области

Инцидент произошёл в семиквартирном жилом доме на улице Советской. На втором этаже вспыхнул пожар.

«По предварительной информации, произошла разгерметизация газового баллона с последующим хлопком газовоздушной смеси, в результате чего частично обрушилась кровля», — сообщили в МЧС.

Два человека пострадали, пожарные передали их врачам скорой помощи. Девять человек эвакуировали. Пожар площадью 20 кв. м потушили в течение часа.

Как сообщало ИА Регнум, 13 мая в Ростовской области в результате взрыва газа произошло разрушение частного жилого дома в посёлке Лиховском. В результате пострадали два человека, их госпитализировали с ожогами. Кинологи не обнаружили признаков взрывчатых веществ на месте взрыва.