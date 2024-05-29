Вашингтон, 29 мая, 2024, 04:10 — ИА Регнум. Греческое судно Laax, следовавшее под флагом Маршалловых Островов, подверглось ракетной атаке со стороны хуситов из йеменского движения «Ансар Аллах». Об этом 28 мая сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Йеменские хуситы

Уточняется, что 28 мая между 12:05 и 13:40 по времени Саны хуситы запустили пять противокорабельных баллистических ракет в сторону Красного моря из подконтрольных им районов Йемена.

«Судно Laax, следовавшее под флагом Маршалловых островов и принадлежащее Греции, сообщило о попадании в него трёх ракет, но продолжило своё плавание. Суда США, коалиции или торговые суда не сообщили о повреждениях», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в период с 10:04 до 13:30 по времени Саны 28 мая силы Центрального командования ВС США (CENTCOM) успешно уничтожили над Красным морем пять беспилотников, запущенных из районов Йемена, находящихся под контролем хуситов. Поясняется, что БПЛА представляли непосредственную угрозу для торговых судов в регионе.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 24 мая военный представитель движения хуситов Яхья Сариа подтвердил нанесение удара по коммерческому судну в Средиземном море. Нападению подверглось следовавшее в Израиль судно Essex.

Днём ранее лидер йеменского движения «Ансар Аллах» Абдель Малик аль-Хусисообщил, что хуситы провели одну из операций в акватории Средиземного моря, деталей он не уточнил. По его словам, за неделю всего было проведено восемь операций с использованием 15 ракет и беспилотников в Красном и Аравийском морях, Аденском заливе и Индийском океане. Всего количество связанных с Израилем, США и Британией судов, которые подверглись нападениям, достигло 119.