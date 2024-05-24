Сана, 24 мая, 2024, 16:40 — ИА Регнум. Йеменские хуситы впервые атаковали коммерческое судно в Средиземном море, нападению подверглось следовавшее в Израиль судно Essex, заявил 24 мая военный представитель движения Яхья Сариа, слова которого передаёт телеканала Al Masirah.

Mc3 Isaak Martinez/U. S. Navy/Global Look Press

«Ракетные силы нанесли ряд ударов по израильскому судну Essex в Средиземном море, поскольку оно нарушило запрет на проход в порты оккупированной Палестины», — сказал он.

Сариа также заявил, что хуситы нанесли удары баллистическими ракетами по судну MSC Alexandra в Аравийском море и атаковали принадлежащее греческой компании Eastern Mediterranean Maritime судно Yannis, когда оно находилось в акватории Красного моря.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее лидер йеменского движения «Ансар Аллах» Абдель Малик аль-Хуси сообщил, что хуситы провели одну из операций в акватории Средиземного моря, не уточнив её деталей. По его словам, за неделю всего было проведено восемь операций с использованием 15 ракет и беспилотников в Красном и Аравийском морях, Аденском заливе и Индийском океане. Всего количество связанных с Израилем, США и Британией судов, которые подверглись нападениям, достигло 119.

18 мая у берегов йеменского города Моха в нефтяной танкер попала ракета. После этого на борту вспыхнул пожар. Корабль шел под флагом Панамы. Он получил незначительные повреждения и продолжил движение в следующий порт захода.

Позднее Центральное командование США (CENTCOM) уточнило, что хуситы якобы нанесли удар по нефтяному танкеру M/T Wind, который будто бы направлялся в Китай. Американские военные утверждают, что перед рейсом судно швартовалось в России. Оно управляется греческим оператором, но шло под панамским флагом.

15 мая хуситы заявили, что атаковали ракетой американский эсминец Mason в Красном море. Кроме того, они нанесли также ракетный удар по коммерческому судну Destiny, которое направлялось в израильский порт Эйлат.