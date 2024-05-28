Москва, 28 мая, 2024, 19:37 — ИА Регнум. Дни семьи начались 28 мая на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Они проводятся в рамках Года семьи и приурочены к Международному дню защиты детей.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Дни семьи стартовали на ВДНХ

1 июня для гостей павильона «Роснефти» состоится выступление народного артиста России пианиста Юрия Розума. Также в этот день пройдет презентация художественного фильма «Мой любимый чемпион».

Посетители павильона смогут послушать лекции работников предприятий компании о реализуемых проектах по поддержке многодетных семей, корпоративных мероприятиях и волонтерских акциях с участием сотрудников и их детей.

На ВДНХ побывают дети из семейного центра «Молодая гвардия», для которых представители «Движения первых» проведут викторины, мастер-классы и профориентационные лекции. Маленьких гостей экспозиции ждут демонстрация мультфильмов, в создании которых принимала участие «Роснефть», и встречи по азбуке кибербезопасности.

Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу президента РФ Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года на территории ВДНХ.