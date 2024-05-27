Москва, 27 мая, 2024, 18:22 — ИА Регнум. В Волчанском районе Харьковской области, предположительно, сбит украинский самолёт. Об этом 27 мая заявил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

«Нам поступает информация о том, что над Харьковской областью силами российской армии был сбит самолёт», — привела его слова «Газета.Ru».

Ганчев уточнил, что это произошло в Волчанском районе.

Как передавало ИА Регнум, 15 мая официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков сообщил, что российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили украинский истребитель МиГ-29 и перехватили 12 ракет ATACMS. Они также уничтожили 45 снарядов, запущенных реактивными системами залпового огня HIMARS, «Ураган» и «Ольха».

13 мая Конашенков проинформировал, что российские средства ПВО сбили украинский тяжёлый истребитель Су-27. Они также за сутки уничтожили 33 дрона, шесть ракет «Точка-У», 39 снарядов РСЗО «Ольха», Vampire и HIMARS, а также пять управляемых авиабомб Hammer, пять ракет HARM и четыре Storm Shadow.