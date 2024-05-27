Москва, 27 мая, 2024, 18:44 — ИА Регнум. В Москве 44-летняя жительница Ростова-на-Дону украла 500 тысяч рублей, собранных для бойцов СВО. Женщина устроилась волонтёром в фонд инвалидов войн и военной травмы, а в один из дней просто исчезла, прихватив с собой крупную сумму денег. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

РИА Новости/ Илья Питалев

Уроженка Армении Наира П. пришла в фонд на Митинской улице в качестве помощницы. Женщина не вызывала никаких подозрений у сотрудников и сразу влилась в волонтёрский коллектив. Ей даже разрешили иногда ночевать в помещении фонда, потому что в Москве, по её словам, у неё не было жилья.

«19 мая руководитель фонда попросила Наиру сходить в магазин за продуктами и дала на эти цели 1700 рублей. В это время в фонде собирали гуманитарную помощь для отправки в зону СВО и все кабинеты были открыты. Наира воспользовалась ситуацией и украла конверт с деньгами. После 19 мая её никто не видел», — сообщил источник.

Отсутствие денег заметили только 20 мая, когда собирались передать собранную сумму бойцам в зону спецоперации.

Помимо денег Наира украла мобильный телефон стоимостью 10 000 рублей и плеер стоимостью 2 000 рублей. После пропажи в полицию обратился представитель фонда известный композитор Фёдор Такун, который писал песни для Иосифа Кобзона. Было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ. (кража в крупном размере).

24 мая Наиру задержали. Она признала вину. Оказалось, что женщина и раньше имела проблемы с законом. В 2012 году Наира была судима по ч. 3 ст. 327 УК РФ (подделка паспорта или документов удостоверяющих личность) и находилась в федеральном розыске.

Ранее ИА Регнум сообщало, что жительница Москвы думала, что помогает бойцу СВО, но оказалось, что она стала жертвой нового вида мошенничества и перевела на счет злоумышленников 159 тысяч рублей.