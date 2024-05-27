Самара, 27 мая, 2024, 17:37 — ИА Регнум. Вратарь Сергей Песьяков, являющийся чемпионом России в составе московского «Спартака» в сезоне 2016/17, перешёл в состав футбольного клуба «Крылья Советов». Об этом 27 мая сообщила пресс-служба самарской команды.

РИА Новости/Сергей Пивоваров Сергей Песьяков

«Голкипер Сергей Песьяков переходит в «Крылья Советов», — проинформировали в пресс-службе.

Уточняется, что 35-летний футболист подписал контракт с самарским клубом и будет играть за него в будущем сезоне.

Песьяков играл за такие клубы Российской Премьер-лиги, как «Спартак», «Томь» и «Анжи», а последним из них был «Ростов», в составе которого вратарь провёл 182 матча, сыграв 50 из них «на ноль». Также выступал в составе сборной России.

Как сообщало ИА Регнум, 25 мая петербургский «Зенит» в матче заключительного 30-го тура Российской премьер-лиги сезона 2023/24 переиграл «Ростов» со счетом 2:1 и стал победителем чемпионата РПЛ. Этот титул чемпионов стал для петербуржцев шестым подряд.

Лучшим игроком прошедшего сезона РПЛ 26 мая признали форварда московского «Динамо» и сборной России по футболу Константина Тюкавина. Футболист сыграл в составе московского клуба во всех 30 турах чемпионата России, забив в них 15 голов и отдав девять результативных передач.