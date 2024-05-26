Москва, 26 мая, 2024, 22:59 — ИА Регнум. 21-летний нападающий московского «Динамо» и сборной России по футболу Константин Тюкавин признан лучшим игроком прошедшего сезона РПЛ. Об этом 26 мая сообщил официальный сайт чемпионата.

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«Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин стал лауреатом второй премии Winline Герои РПЛ в номинации «Игрок сезона», — говорится в сообщении.

В завершившемся сезоне Константин Тюкавин принял участие во всех 30 матчах чемпионата России, в которых отметился 15 забитыми мячами и девятью результативными передачами. В гонке бомбардиров россиянин уступил колумбийскому нападающему «Зенита» Маттео Кассьерре (21 мяч).

Отмечается, что на победу в номинации также претендовали футболисты «Спартака» Александр Максименко и Срджан Бабич, нападающий «Зенита» Кассьерра, игроки «Краснодара» Эдуард Сперцян и Джон Кордоба, полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев, форвард «Локомотива» Максим Глушенко, полузащитник «Факела» Ираклий Квеквесири и голкипер «Балтики» Евгений Латышонок.

По итогам прошлого сезона лучшим игроком РПЛ был признан бразилец Малком, выступавший за «Зенит».

Как передавало ИА Регнум, 25 мая футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга в матче заключительного 30-го тура Российской премьер-лиги сезона 2023/24 одержал волевую победу над «Ростовом» со счетом 2:1 и стал победителем чемпионата. Это чемпионство стало для «Зенита» шестым подряд. В период с сезона 2018/19, когда команду возглавил Сергей Семак, «сине-бело-голубые» досрочно становились победителями РПЛ, дважды опередив «Локомотив» и по одному разу «Спартак», «Сочи» и ЦСКА. б