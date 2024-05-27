Москва, 27 мая, 2024, 16:33 — ИА Регнум. Пять крупных улиц благоустроят в 2024 году в районе Марьино. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина

По словам столичного градоначальника, более комфортными станут улицы Маршала Голованова, Новомарьинская и Подольская, Перервинский бульвар и Проектируемый проезд № 769.

«Сейчас комплексные работы идут на Донецкой улице. Они включают ремонт проезжей части и тротуаров, устройство газонов, замену остановок и модернизацию освещения, установку лавочек вдоль пешеходных маршрутов и многое другое», — заявил мэр Москвы. Работы планируют закончить к осени, добавил он.

Отмечается, что сейчас в районе Марьино живут свыше 270 тысяч человек.

Ранее стало известно, что на юго-западе Москвы в 2024 году планируют благоустроить 50 улиц. В апреле Собянин проверил ход работ на улице Бутлерова. Она дублирует улицу Обручева, проходит от Севастопольского проспекта до улицы Академика Волгина. На момент визита там уже отремонтировали проезжую часть и тротуары, привели в порядок освещение.

Также в 2024 году благоустроят территории около четырёх станций МЦД-3. Изменения ждут станции «Сортировочная», «Перово», «Косино» и будущую «Митьково». Специалисты приведут в порядок подпорные стенки склонов, сделают шире тротуары и адаптируют их для маломобильных граждан и родителей с детьми. Кроме того, около станций проложат дополнительную дождевую канализацию. Также, по словам Собянина, будут заменены остановочные павильоны.