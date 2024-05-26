Москва, 26 мая, 2024, 15:45 — ИА Регнум. До конца года власти Москвы планируют благоустроить на юго-западе города 50 улиц, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Был на Бутлерова месяц назад, осматривал, как идут работы. Как и планировали — отремонтированы проезжая часть и тротуары, приведено в порядок освещение. Сейчас обустраиваем газоны», — написал мэр.

Улица Бутлерова является дублером улицы Обручева, она длиной порядка 2,3 километра, проходит от Севастопольского проспекта до улицы Академика Волгина.

Как передавало ИА Регнум, ранее Собянин информировал, что в 2024 году территории около четырёх станций МЦД-3 будут благоустроены. В частности, специалисты приведут в порядок подпорные стенки склонов, сделают шире тротуары и адаптируют их для маломобильных граждан и родителей с детьми. Кроме того, около станций проложат дополнительную дождевую канализацию.

Также мэр Москвы рассказал о благоустройстве более 120 объектов образования в этом году. Он отметил, что работы начнутся во время летних каникул и завершатся к началу нового учебного года. По словам Собянина, на территориях обновят и создадут стадионы с беговыми дорожками, установят качели и тренажёры, улучшат освещение и проведут дополнительное озеленение.