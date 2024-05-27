Варшава, 27 мая, 2024, 16:30 — ИА Регнум. Министерство обороны Польши планирует достроить линию оборонительных сооружений на границе с Россией и Белоруссией к 2028 году, заявил замглавы ведомства Цезарий Томчик 27 мая на презентации проекта «Восточный щит».

Пограничная служба Польши

По его словам, общая протяжённость «оборонительной линии» составит 700 км. Министерство планирует реализовать проект как можно скорее.

«Мы хотим, чтобы средства были из бюджета страны, а также в большой части из средств ЕС, потому что этот проект обеспечит и безопасность Евросоюза и НАТО», — добавил Томчик.

Как сообщало ИА Регнум, 18 мая премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о планах потратить на укрепление восточной границы 10 млрд злотых ($2,5 млрд). Он заявил, что программой усиления безопасности, названной «Восточный щит», предусмотрены модернизация имеющихся сооружений и возведение новых фортификационных укреплений.

11 мая Туск сообщил, что в Польше уже началось строительство оборонительных сооружений на границе с Белоруссией. Он также заявил, что Варшава ожидает в том числе участия ЕС в финансировании проекта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в мае 2023 года заявил, что Польша стала враждебным государством для России. Он указал на истерию русофобии, в которую впало польское руководство, а также на открытые заявления о намерении вмешаться во внутренние дела соседней страны.