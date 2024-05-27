Москва, 27 мая, 2024, 11:29 — ИА Регнум. Уголовное дело о махинациях на 500 млн рублей в судебной системе Москвы и Московской области прекратят из-за истечения срока давности, сообщил «Коммерсантъ».

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Материалы дела поступили в Калининский районный суд Тверской области в феврале 2020 года. Руководство компании «Рабикон-К» предоставляло в управления судебных департаментов Москвы и Московской области подложные постановления об оплате труда переводчиков с завышенными цифрами стоимости услуг и недостоверными сведениями об объёмах работ. После этого подложные документы оплачивались судебными департаментами.

Следствие установило, что в 2014 году участники похитили более 300 млн рублей, выделенных из бюджета столичным судам, и ещё более 200 млн рублей, направленных для оплаты услуг лингвистов судам Московской области.

За четыре года двоих фигурантов освободили от уголовной ответственности из-за истечения срока давности. У шести он истечёт в конце 2024 года. В рамках расследования уголовного дела один из коммерсантов признал вину, и с ним заключили досудебное соглашение о сотрудничестве.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2021 года Тверской суд Москвы принял решение закрыть в связи с истечением срока давности уголовное дело в отношении бывшего губернатора Ивановской области Михаила Меня. В ноябре 2020 года Меня задержали в связи с обвинениями в растрате 700 млн рублей во время его работы на должности губернатора. По данным генпрокуроры России, хищение 700 млн рублей из бюджета области совершили в 2011 году.