Токио, 27 мая, 2024, 09:18 — ИА Регнум. Силы самообороны Японии приведены в «необходимое положение» на основании приказа министра обороны страны сбивать ракету Северной Кореи со спутником. Об этом 27 мая заявил на пресс-конференции в Токио генсек японского правительства Ёсимаса Хаяси.

Koji Harada/AP/TASS

По его словам, КНДР ранее объявила о планах по запуску нового спутника.

«Поэтому министерство обороны и силы самообороны на основании приказа министра обороны сбивать (ракету) заняли нужное положение», — сказал Хаяси.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 27 мая Пхеньян оповестил Токио о предстоящем запуске спутника. По данным береговой охраны Японии, обломки ракеты-носителя упадут к западу от Корейского полуострова.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида призвал КНДР отказаться от планов по запуску спутника. А Ёсимаса Хаяси назвал такую возможность провокацией с точки зрения обеспечения безопасности Японии.

Аэрокосмическое агентство Японии JAXA 12 мая успешно запустило с космодрома Танэгасима ракету-носитель Н2А с оптическим спутником «Когаку-8» на борту. Он предназначен для сбора данных о военных объектах, передвижениях войск и ситуации в КНДР, связанной с северокорейской ракетной программой.