Токио, 12 января, 2024, 09:01 — ИА Регнум. Японское аэрокосмическое агентство JAXA успешно запустило с космодрома Танэгасима ракету-носитель Н2А с оптическим спутником «Когаку-8» на борту. Трансляцию запуска 12 января вёл на сайте телеканал MBC (Minaminihon Broadcasting Co, Ltd.).

Кадр из видео

Изначально запуск ракеты планировали провести 11 января, однако его пришлось отложить из-за неблагоприятных погодных условий.

Спутник «Когаку-8» принадлежит правительству Японии и предназначен для сбора информации о поверхности земли. Космический аппарат должен собирать данные о военных объектах, передвижениях войск и ситуации в КНДР, связанной с северокорейской ракетной программой. Также спутник будет собирать информацию о стихийных бедствиях. Сейчас у японского правительства есть десять спутников, которые предназначены для сбора данных.

Как сообщало ИА Регнум, 8 января США запустили с космодрома на мысе Канаверал ракету Vulcan, в которой находились человеческие останки. На выведенном ей в космос космическом корабле находятся капсулы от ритуальной компании Celestis, которая предоставляет услуги по отправке праха или ДНК землян в космос.

В них лежат останки сценариста сериала «Звездный путь» Джина Родденберри, его супруги Маджел Барретт и трёх актеров — Дефореста Келли, Нишель Николс и Джеймса Духана. Также на Луну отправили волосы трёх президентов США: Джорджа Вашингтона, Дуайта Эйзенхауэра и Джона Кеннеди.