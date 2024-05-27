Владивосток, 27 мая, 2024, 04:06 — ИА Регнум. Первомайский районный суд города Владивостока рассмотрит уголовное дело в отношении гражданина США Гордона Блэка, обвиняемого в краже и угрозе убийством. Об этом 27 мая сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«Прокуратура Первомайского района города Владивостока утвердила обвинительное заключение в отношении гражданина США… Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд города Владивостока для рассмотрения по существу», — говорится в Telegram-канале надзорного ведомства.

Блэка обвиняют по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы») и по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ («Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину»).

Мужчине 1989 года рождения предъявили обвинение в том, что в мае 2024 года, находясь в квартире знакомой во Владивостоке, где он жил с ней с апреля, в результате ссоры «силой схватил девушку за шею, она восприняла это как реальную угрозу своей жизни». После этого обвиняемый похитил из кошелька женщины денежные средства, которые потратил на собственные нужды, в том числе оплату гостиничного номера, где и был задержан, пояснили в прокуратуре.

Как сообщало ИА Регнум, американского военнослужащего Гордона Блэка задержали 2 мая после заявления 32-летней местной жительницы о краже. Выяснилось, что Блэк отправился во Владивосток без разрешения руководства. 34-летний американец находился в Южной Корее, после чего приехал в Россию. Российская сторона поставила Госдеп США в известность о его задержании. Американцу оказывают консульскую поддержку.