Владивосток, 7 мая, 2024, 09:33 — ИА Регнум. Американский военнослужащий Гордон Блэк арестован по делу о краже решением Приморского краевого суда во Владивостоке. Об этом сообщает 7 мая «Газета.Ru».

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Блэка поместили под стражу до 2 июля. Его задержали во Владивостоке 2 мая.

Телеканал NВС отмечает, что 34-летний американец находился на задании в Южной Корее и после его завершения приехал в Россию для встречи с женщиной. Здесь, как заявил представитель ВС США, Блэк обокрал женщину.

В Пентагоне заявили, что военный отправился во Владивосток без разрешения руководства. О произошедшем с Блэком уведомили его семью. Госдепартамент США оказывает американцу консульскую поддержку.

Предоставить дополнительные подробности в минобороны США отказались, сославшись на «деликатность вопроса».

Как сообщало ИА Регнум, американский сержант, задержанный полицией во Владивостоке, перед кражей избил женщину. Мужчина познакомился с потерпевшей в интернете. В какой-то момент он напал на свою знакомую, начал душить её и бить, а затем украл у неё 200 тыс. рублей и алкоголь.