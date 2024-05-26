Москва, 26 мая, 2024, 20:05 — ИА Регнум. Заявление о готовности стран Прибалтики и Польши ввести войска на Украину, если Россия добьётся серьёзных успехов на фронте, кажется необоснованным и несерьёзным. Такое мнение 26 мая корреспонденту ИА Регнум высказал политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

Jeff J Mitchell / Global Look Press

Немецкое издание Spiegel сообщило, что страны Прибалтики и Польша заявили о готовности ввести войска на Украину в случае серьёзных успехов российских военных.

«Россия уже осуществляет успешные действия, фронт ВСУ рушится. Поэтому заявление прибалтийских стран кажется смешным. Польша вряд ли решится ввести свои войска, так как она ещё не успела закупить необходимое вооружение. Она активно милитаризуется и готовится к возможным конфликтам на европейском континенте. Однако подготовка её армии началась сравнительно недавно, поэтому вряд ли Польша рискнёт вступить в прямую конфронтацию с Россией. Западные аналитики пришли к выводу, что статья 5 Устава НАТО о коллективном ответе не может быть применена в случае ввода одной из стран блока войск на Украину и последующего российского удара по ним. Поэтому вряд ли кто-то будет заступаться за эти страны», — пояснил военный эксперт.

Михайлов отметил, что Польша и страны Прибалтики не являются соперниками для России. Такие заявления делаются, чтобы морально поддержать киевский режим, но не более того, добавил он.

Польша, по мнению политолога, не может усвоить свой собственный опыт по разделу её территории странами-победителями. Она постоянно повторяет одни и те же ошибки. Однако эксперт надеется, что в этот раз здравомыслие польских политиков возобладает. Главным союзником Польши являются США, которые поддерживали её инициативы по созданию некоего противовеса старой Европе. Однако сейчас у США много своих проблем, и они не заинтересованы в масштабной конфронтации с Россией, так как их главным врагом является Китай.

Эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин подчеркнул, что Польша и страны Прибалтики не обладают достаточной самостоятельностью, чтобы принимать подобные решения.

«На данном этапе это скорее информационное воздействие», — отметил он.

Как передавало ИА Регнум, немецкое издание Spiegel сообщило, что ВС России могут добиться стратегического прорыва на востоке Украины, поскольку Запад помогает «без особого энтузиазма». В этом случае страны Прибалтики и Польша не будут ждать размещения российских войск на их границе, предупредили прибалтийские политики — они сами введут войска на Украину. И это будет означать, что НАТО станет участником войны. Spiegel отмечает, что политики из стран Балтии предупредили об этом Германию на конференции Леннарта Мери в Таллине.

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ 16 мая заявил, что Североатлантический альянс не намерен размещать своих военных на Украине. По его словам, Украина якобы даже не обращалась к альянсу с подобной просьбой. При этом он отметил, что Киев нуждается в большей поддержке.

Президент Болгарии Румен Радев и венгерский лидер Тамаш Шуйок, в свою очередь, заявили, что наличие нового вооружения и контингента НАТО на Украине не будет способствовать урегулированию конфликта.

Президент России Владимир Путин предостерёг страны НАТО от отправки войск на Украину и подчеркнул, что последствия для интервентов будут трагичными. Кроме того, прямое участие стран Североатлантического альянса в конфликте может спровоцировать ядерную войну, подчёркивал российский лидер.