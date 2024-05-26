Белгород, 26 мая, 2024, 15:54 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины применили химическое оружие в ходе боёв вблизи города Липцы Харьковской области, заявил 26 мая полковник запаса ВС РФ Геннадий Алёхин.

РИА Новости

Российским военнослужащим пришлось отойти на заранее подготовленные позиции, отметил Алёхин в беседе с «Ura.ru».

«Некоторые наши военнослужащие надышались этим, что вызвало рвотный рефлекс», — сказал эксперт.

Министерство обороны данную информацию не комментировало.

Как передавало ИА Регнум, ранее 26 мая официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что подразделения группировки войск ВС РФ «Север» в минувшие сутки продолжили продвижение в глубь обороны противника в Харьковской области, а также нанесли поражение двум бригадам ВСУ и теробороны в районах населённых пунктов Липцы, Волчанск и Русские Тишки и отразили контратаку противника в районе населённого пункта Глубокое.

Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин, ранее в беседе с ИА Регнум комментируя информацию, что в одном из районов ДНР зафиксировано применение боевиками киевского режима химического оружия, отметил: России необходимо выполнить все задачи, стоящие перед ней в рамках СВО. Только тогда удастся заставить международные инстанции, включая Организацию по запрещению химического оружия, уважать позицию Москвы, которая указывает на неоднократные инциденты с применением такого оружия украинскими формированиями, подчеркнул эксперт.