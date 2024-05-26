Севастополь, 26 мая, 2024, 14:39 — ИА Регнум. Шестеро детей попали в больницу в Севастополе после посещения бассейна. Они отравились хлорсодержащим веществом, сообщает 26 мая пресс-служба прокуратуры города.

Oleg Spiridonov/Global Look Press

В ведомстве отметили, что 24 мая в соцсетях появилось сообщение о постороннем резком запахе в плавательном бассейне Aqua Deluxe. Детям, которые находились там на тренировке, стало плохо.

Шестеро детей 2014–2016 годов рождения поступили в одну из городских больниц с признаками отравления. Им оказали медицинскую помощь и отпустили домой. Госпитализация не потребовалась.

Прокуратура проводит проверку в связи с возможным нарушением в бассейне санитарных норм. Привлечены специалисты Роспотребнадзора, говорится в сообщении.

Обстоятельства отравления детей проверяют и следователи. Назначены и проводятся необходимые исследования с привлечением профильных специалистов, сообщили в управлении СК по региону.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале подобный случай произошёл в селе Васильевка Самарской области. Там в бассейне отеля отравились парами хлора пятеро детей. Четверым детям потребовалась госпитализация, инцидент стал поводом для проверки.

В ноябре 2023 года нескольких детей и подростков доставили в больницы Уфы с признаками отравления парами хлора после купания в бассейне в арендованном коттедже. Прокуратура начала проверку после инцидента.

В сентябре 2023 года троих детей госпитализировали с признаками отравления хлором после посещения фитнес-центра в Сергиевом Посаде. По предварительной информации, концентрация хлорсодержащего и кислотосодержащего раствора в бассейне оказалась высокой из-за неисправности насосно-циркулирующего оборудования.