Самара, 22 февраля, 2024, 09:48 — ИА Регнум. Пятеро детей отравились парами хлора во время купания в бассейне отеля в селе Васильевка Самарской области. Об этом 22 февраля рассказал знакомый с ситуацией источник.

Dmitry Chasovitin/Global Look Press

По его словам, которые привели «Известия», это произошло вечером 21 февраля. От паров хлора пострадали дети в возрасте от четырёх до 11 лет.

Источник отметил, что в результате инцидента никто не погиб, однако четверым детям потребовалась госпитализация.

«Старшие мальчик и девочка находятся в тяжёлом состоянии, состояние ещё двоих оценивается как средней тяжести», — сказал он, уточнив, что правоохранители начал проверку.

Как сообщало ИА Регнум, 23 ноября 2023 года нескольких детей и подростков доставили в больницы Уфы с признаками отравления парами хлора после купания в бассейне в арендованном коттедже. Прокуратура начала проверку после этого инцидента.

В середине сентября 2023 года троих детей госпитализировали с признаками отравления хлором после посещения фитнес-центра в Сергиевом Посаде. Отмечалось, что, по предварительной информации, концентрация хлорсодержащего и кислотосодержащего раствора в бассейне оказалась высокой из-за неисправности насосно-циркулирующего оборудования.