Сергиев Посад, Московская область, 17 сентября, 2023, 12:37 — ИА Регнум. После посещения фитнес-центра в Сергиевом Посаде трое детей были госпитализированы с признаками отравления хлором, сообщила 17 сентября прокуратура Московской области в своём Telegram-канале.

Владимир Баранов/ТАСС

По данным ведомства, 16 сентября во время занятия в детском бассейне фитнес-центра, расположенного на улице Железнодорожная, трое несовершеннолетних почувствовали недомогание. Их госпитализировали с предварительным диагнозом «токсическое действие паров хлора».

По предварительным данным, большая концентрация хлорсодержащего и кислотосодержащего раствора поступила в бассейн в связи с неисправностью насосно-циркулирующего оборудования.

«В ходе проверки Сергиево-Посадская городская прокуратура установит обстоятельства и причины произошедшего», — сказано в сообщении. Также в ведомстве добавили, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования и дана оценка действиям ответственных сотрудников фитнес-центра.

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